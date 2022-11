La manufacture de Stavelot crée un orgue pour l’Université d’Oxford

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

De facto, la manufacture d’orgues de Stavelot, née en 2021 après la faillite de la manufacture Thomas, établie à Ster puis Stavelot, dans les locaux de l’ancienne imprimerie Chauveheid, est en train de concevoir un instrument prestigieux pour une institution tout aussi fameuse : l’Université d’Oxford.

Un contrat visant cet instrument avait déjà été signé par la manufacture Thomas dès avant le dépôt de bilan. Mais le marché avait dû être relancé à la suite de la faillite. Et face à un candidat britannique, c’est à nouveau Stavelot qui a décroché la timbale.

Le but est de construire un orgue pour la chapelle du Brasenose College, un des 38 constitutifs de la vénérable université. L’ont fréquentée des premiers ministres britanniques, dont David Cameron, qui dirigea la Grande-Bretagne de 2010 à 2016, et même un futur Premier australien. Parmi les autres célébrités qui y sont passées, on compte Michael Palin, un acteur excentrique des films des Monty Python’s, Arthur John Evans, l’archéologue qui allait mettre au jour le site archéologique crétois de Cnossos, William Webb Ellis, que l’on considère comme « l’inventeur » du rugby moderne ou Douglas Haig, qui commandera les troupes britanniques en France lors de la Première guerre mondiale, après 1915.