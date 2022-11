Des testeurs de piles distribués gratuitement dans les recypark bruxellois

Avec le slogan « Retirez le maximum de vos piles et batteries », Bruxelles Environnement et Bebat appellent à limiter autant que possible le gaspillage d’énergie en sensibilisant les Bruxellois sur la façon d’utiliser intelligemment les piles et batteries. Le timing de cette campagne n’est pas choisi au hasard : la Semaine européenne de la réduction des déchets (SERD) se déroule du 19 au 27 novembre. Dans ce cadre, un petit cadeau attendra les visiteurs des Recypark le samedi 26 novembre. Ils recevront un testeur qui leur permettra de vérifier le niveau d’énergie des piles. Ils pourront ainsi s’assurer qu’elles sont complètement usagées avant de les apporter à un point de collecte Bebat. Les batteries sont remplies de matériaux, qui se voient offrir une seconde vie avec l’aide de Bebat. Un cadre de vélo ou une monture de lunettes, les possibilités d’applications sont infinies. Que diriez-vous de lunettes de réalité virtuelle faites à partir de matériaux issus de piles recyclées ? Ou encore d’un smartphone ?

« Les consommateurs sont un maillon essentiel de la collecte et du recyclage des piles et batteries usagées. En manipulant correctement les piles et en les apportant à l’un de nos points de collecte lorsqu’elles sont vides, ils s’assurent que toutes ces matières premières sont réutilisées. De cette manière, ils contribuent aux innovations d’aujourd’hui et de demain. Qui sait, leurs piles ou batteries usagées seront peut-être transformées en smartphone ? », commente Nele Peeters, directrice de marketing chez Bebat.

Comment les consommateurs peuvent-ils en retirer un maximum et participer concrètement à la réduction des déchets ? Une première étape consiste à réfléchir lors de l’achat d’un appareil, ou à choisir des produits qui ne nécessitent pas de piles. L’objectif est d’acheter uniquement ce dont on a besoin. Il est également conseillé de ne pas combiner des piles ayant des durées de vie différentes et donc de les remplacer toutes en même temps. Des piles de même marque et de même composition sont également conseillées au sein d’un appareil afin de maximiser leur durée de vie. Enfin, les piles doivent toujours être stockées dans un endroit sec et frais. Celles qui sont inutilisées doivent rester dans leur emballage aussi longtemps que possible.

Des testeurs de piles gratuits dans les Recypark bruxellois Bien entendu, le conseil le plus important est de ne pas jeter les piles qui ne sont pas complètement vides. Souvent, celles qui ne fonctionnent plus dans un appareil à haute tension peuvent encore être utilisées pendant un certain temps dans un autre appareil, comme une balance de cuisine qui nécessite peu de tension. Les Bruxellois peuvent grâce à un testeur de piles qu’ils recevront le 26 novembre dans les Recypark, vérifier qu’elles soient bien complètement usagées avant de les apporter à un point de collecte Bebat.