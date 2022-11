«Des tentatives d’escroquerie»: attention à cette arnaque si vous faites vos courses en France

Publié : 19 Novembre 2022 à 14h28 Temps de lecture : 3 minPartage : Sac cadeau spécial, vélo… Gare à cette nouvelle arnaque qui circule. En ce moment sur Facebook, une page baptisée « Auchan fans » dit faire gagner des cadeaux à ses abonnés qui commentent sa page, indique La Voix du Nord. « Pour célébrer les 14 ans d’Auchan, nous envoyons un sac cadeau spécial à tous ceux qui écrivent « JOYEUX ANNIVERSAIRE » sur notre PAGE Bonne chance !! », indique par exemple une publication postée au début du mois de novembre.

Des milliers de personnes, miroitant un gain, commentent la page. Ce à quoi « Auchan fans », qui utilise l’identité de marque de l’enseigne d’hypermarchés créée dans le Nord, répond en commentaire : « Bonjour [nom de la personne qui a commenté la publication] ! Juste un pas de plus. Appuyez sur le bouton d’inscription situé en haut de notre page pour valider votre inscription. Bonne chance. » La publication a été commentée plus de 40 000 fois, partagée plus de 2 600 fois et « likée » plus de 5 400 fois.

Une première information permet de réaliser qu’il s’agit d’une arnaque : l’anniversaire supposé d’Auchan. L’enseigne ne peut pas fêter ses 14 ans, comme l’indique la publication, puisqu’elle a été fondée par Gérard Mulliez en 1961 : elle a donc 61 ans. Par ailleurs, les informations disponibles sur la page (dans la rubrique « transparence de la page ») montrent qu’elle a été créée le 8 novembre, spécialement pour sa première publication.

Même chose, dans une publication en date du 18 novembre : le concept est le même, mais avec, cette fois, la promesse d’un autre gain. « Pour fêter Noël cette année, nous enverrons des vélos à tous ceux qui partageront et commenteront « Joyeux Noël » avant le 21 novembre », écrit notamment la fausse page, « Auchan fans ». Tentative de phishing Il s’agit évidemment d’une arnaque : le bouton d’inscription sur lequel « Auchan fans » vous demande de cliquer redirige sur une page « sites.google.com » à la qualité plus que douteuse. Là, « Auchan Fans » demande à ses abonnés de « s’assurer de respecter les règles de ce concours », à savoir : partager la publication et identifier leurs amis pour leur page Facebook, afin de diffuser massivement l’arnaque. Une fois cette étape validée, vous pouvez « réclamer votre récompense » en cliquant sur un autre lien, qui vous amène sur un autre site… qui n’a rien à voir avec l’univers (douteux) d’« Auchan fans » : encore un élément louche. Là, un énième indice vous permet de réaliser qu’il s’agit d’une arnaque : on vous demande, pour « gagner un pack Halloween », de rentrer vos coordonnées (nom, prénom, adresse, téléphone mobile, code postal, mail…), alors que le (faux) lot de base était « un sac cadeau », ou « un vélo ». Effectivement, on ne vous demande pas vos informations de carte bancaire, mais en donnant votre numéro de téléphone ou votre adresse mail à un site dont vous ne savez rien, vous vous exposez à des tentatives de phishing, et à un possible piratage de vos données bancaires dans quelques jours, semaines, ou mois.