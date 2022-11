La belle histoire du jour: son abonnement périmé, un ado tournaisien, se voit généreusement offrir un ticket de train par un inconnu, qui lui évite ainsi 75€ d’amende

Un billet à 13 euros

Une situation plutôt déstabilisante quand on a 15 ans, qu’on est seul dans un train un vendredi soir, et qu’on était persuadé d’être en ordre d’abonnement… « C’est là qu’un autre passager, un homme qui est ensuite descendu du train à Tournai lui aussi, a proposé de payer un ticket de train à Louis, histoire de lui éviter l’amende ! Et ce, sans aucune contrepartie ! On ne parle pas de 2 ou 3 euros, mais d’un billet à 13 euros. Quand on a su cela à sa descente du train, on était sur le cul, et l’homme était parti… Du pur altruisme… ».