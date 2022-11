L’Opération Thermos alerte sur l’augmentation des personnes en précarité à Bruxelles

« Nous n’avons jamais distribué autant de repas aussi rapidement dans la saison. Ces chiffres sont en augmentation constante et nous craignons fort qu’ils ne continuent encore à augmenter dans les prochains jours/semaines », alerte Céline Vivier, présidente de l’ASBL Opération Thermos. « Il est dans les missions de l’ASBL de répondre au mieux à cette situation de crise et nous avons donc demandé à nos équipes de bénévoles de passer à 170 repas par soirée. Des repas qui seront complétés tous les soirs par 30 sachets sandwiches afin d’arriver à 200 repas distribués tous les soirs. »

En effet, en l’espace de 15 jours, l’ASBL est passée de 63 repas distribués à plus de 190. Une augmentation qui n’a jamais été vécue dans l’histoire de notre association.

« Il est déjà complexe d’organiser des repas pour 200 personnes, surtout en mode ’take-away’ depuis le covid, cela entraîne plus de temps de préparation, de jetables et donc de frais puisque les prix de ce matériel augmentent aussi. Des contacts seront pris avec des politiques et des associations collègues afin de voir comment nous pourrons faire face », conclut Céline Vivier.