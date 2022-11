Les citoyens se sont retroussé les manches à Willemeau pour lutter contre les inondations et les coulées de boue

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Concrètement, il s’agit d’une sorte de barrière composée de piquet et de grillage au sein duquel de la paille est installée. Ces aménagements groupés ont pour but de lutter contre les coulées de boues.

Une des deux fascines installé sur le champ bordant la rue du Moulin à Eau. - M.D.

Les fascines ont été installées à un endroit stratégique, là où l’eau et la boue s’écoulent du champ en direction des habitations situées en contrebas avant de venir grossir les flots du rieu de Barge.

Derrière cette initiative, on retrouve le Contrat de Rivière Escaut-Lys, un acteur plus qu’actif dans la lutte contre les inondations. « La paille placée dans les fascines sert de filtre pour arrêter la boue et ralentir l’eau. C’est un peu le principe d’un filtre à café », détaille Martin Frens, chargé de projet Culture du risque Inondations, qui détaille la suite des opérations sur cette parcelle de terrain mis à disposition par l’agriculteur Marcel Spileers.