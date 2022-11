«Plus belle la vie», c’est fini… On vous dit où retrouver les stars du feuilleton!

Après près de 20 ans de bons et loyaux services, les habitants du Mistral ont rendu l’antenne ce vendredi 18 novembre (et la veille sur Tipik, en Belgique). Véritable pionnière du genre, « Plus belle vie » a désormais laissé la place aux nombreux autres feuilletons quotidiens qui animent les débuts de soirée et les après-midi de la télé française. Annoncée en mai dernier, la nouvelle avait eu un parfum tragique pour les fans, tristes de devoir dire adieu à leurs personnages préférés, mais aussi à leurs interprètes. Mais s’ils doivent tout doucement oublier Roland, Thomas, ou encore Barbara les fans devraient pouvoir retrouver les comédiens qui les incarnent dans de nouveaux projets… Eh bien, ce n’est pas si simple.

« Les acteurs vont devoir retrouver une forme de virginité. Trouver un réalisateur qui leur fasse confiance pour leur demander autre chose. Peu y arrivent. » a récemment déclaré le journaliste spécialisé Pierre Langlais, sur le plateau de BFMTV. En effet, ce genre de rôle, si proche du public, et surtout, si répétitif, a souvent des allures de cage dorée. Une vision pessimiste qui n’inquiète pourtant pas Léa François : « On sait maintenant en regardant un peu la télé, que les chaînes, les producteurs et les réalisateurs sont aussi un peu friands des séries. Et dans plein de programmes, on voit des têtes qu’on a déjà vues ailleurs ! » La comédienne qui a incarné la jeune Barbara pendant 14 ans était dernièrement à l’affiche d’un téléfilm policier intitulé « De miel et de sang ». L’occasion pour elle de prouver qu’elle pouvait s’affranchir de l’étiquette « Plus belle la vie ».