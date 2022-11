Ce week-end, le Kiwanis club de Liège propose 75.000 livres à la vente à petits prix

« En ces temps difficiles pour le livre, nous pensons que notre initiative ne pourra que réjouir à la fois les amateurs de beaux livres, les curieux et les nostalgiques et tous ceux qui souhaitent se distraire, se cultiver en passant un grand moment de détente dans les espaces réservés aux livres », explique le communiqué.

Rappelons que depuis 2021, une salle est dédiée entièrement aux livres pour enfants, Fantasy, science-fiction et contes et légendes. Dans ce monde de l’imaginaire, petits et grands seront émerveillés par la diversité et les prix très accessibles.