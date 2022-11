La ville de Bruxelles soutient les commerçants avec son action Local Friday

Connaissez-vous vraiment ces commerces qui font la personnalité de notre ville et participent à son rayonnement national ? Il est déjà possible de les découvrir sur la plateforme commercelocal.brussels. L’opportunité d’avoir le beurre et l’argent du beurre, de consommer sans culpabilité tout en bénéficiant des ristournes qui deviennent l’usage en ces temps aussi décriés qu’attendus qui définissent le Black Friday.

« Au moment où les réseaux vont être inondés de publicités pour le Black Friday et sa consommation de masse, la Ville de Bruxelles tenait à rappeler la richesse, le sens de l’accueil et le savoir-faire de ses commerçants locaux », commente Fabian Maingain, échevin des Affaires économiques à la Ville de Bruxelles