Hans Vanaken revient sur la défaite des Diables rouges contre l’Egypte: «On n’a pas perdu confiance»

24 heures après la défaite contre l’Egypte, Hans Vanaken ne s’inquiète pas outre mesure de la prestation d’ensemble des Diables rouges lors de l’ultime répétition avant l’entrée en lice contre le Canada. « Parfois, c’est bien que certaines choses négatives arrivent en amical plutôt qu’en pleine compétition », avance-t-il tout en reconnaissant que cela n’a pas été rose face à la bande à Mo Salah. « La première période n’était pas assez bonne. On avait le contrôle du match mais on n’a eu qu’une seule occasion. On n’a pas réussi à créer beaucoup de choses parce que le tempo n’était pas assez bon. La communication a également été insuffisante. »

Une prestation bien en deçà des standards des Diables rouges ces dernières années qui ne semble pas inquiéter le maître à jouer du FC Bruges. « On n’a pas perdu confiance », affirme Hans Vanaken. « Vous savez, depuis de nombreuses années, le groupe n’a pas beaucoup changé. Qui plus est, on a toujours le même coach et le même système de jeu. Même s’il y a quelques adaptations et quelques ajustements ici et là, tout le monde sait ce qu’il doit faire quand il est à telle ou telle position sur le terrain. Si c’est le cas dans les prochains matchs, cela se passera bien sur le terrain. »

Avec ou sans Hans Vanaken titulaire mais remplacé dès la fin de la première période par Roberto Martinez ? « On a toujours envie de jouer plus longtemps mais je n’étais pas déçu d’être remplacé à la mi-temps », rétorque le Limbourgeois. « C’est toujours bien d’avoir pu démarrer une rencontre et de se montrer sur le terrain. Comme chaque élément du groupe, j’ai envie de jouer un maximum durant le tournoi même si je sais que la concurrence est grande. » Battre son record à l’Euro est largement à sa portée. Il avait joué une minute contre la Finlande.