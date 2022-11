Yves Caris avait été pompier volontaire à Spa durant 51 ans

Spa a perdu un de ses citoyens emblématiques, Yves Caris, qui était âgé de 71 ans. Fils de l’ancien commandant des pompiers, qui a donné son nom à la caserne Henri Caris à Spa, il a lui-même été pompier volontaire, durant plus d’un demi-siècle. Après cinquante ans de service, on lui avait demandé de prolonger encore un an, explique son frère Alain, lui-même combattant du feu.

Yves Caris était un visage connu de l’horeca, à Spa - D.R.