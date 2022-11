La nouvelle voiture des supporters des Diables Rouges est sortie du garage à Amay

La tradition plait aux petits comme aux grands. « C’est une super idée », remarque Sylvie Wilkin, supportrice des Diables. « Que ce soit pour les enfants ou pour les plus grands, elle met une chouette ambiance, on peut monter à plus de 10 dessus ! Ça va apporter un peu de chaleur aux supporters, car aller voir un match de foot sur un écran géant en automne, ce n’est pas motivant. Je préférais quand on y allait en été, on en profitait bien mieux », explique Sylvie.