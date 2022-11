Le Royal Bracquegnies Sport inaugure son nouveau terrain de football synthétique à Strépy et rend hommage à son président

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Il était attendu depuis des années, le terrain de football en schiste a disparu en début de saison au profit d’une surface synthétique. L’ancien terrain n’était pas spécialement propice au beau football. Néanmoins assure le président, les matchs n’ont jamais été remis : « On jouait dans la boue ou dans la poussière, mais on jouait par tous les temps …ceci-dit, nous sommes ravis car nous disposons enfin d’un formidable outil pour la pratique de notre sport. Le comité, les entraîneurs, joueurs, parents et supporters sont enchantés par ces nouvelles infrastructures de qualité. Nous ne remercierons jamais assez la ville, notre club n’a pas dû débourser le moindre euro ! »