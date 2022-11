Hind Rabii lance le chantier de son showroom du luminaire design au zoning

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Hind Rabii, la société qui crée et produit des luminaires design et de luxe à Stembert, va se doter d’un showroom superbe pour mettre en valeur ses produits. Et ce, dans un zoning, à Stembert…

Le showroom mariera l’éclat du blanc et l’éclairage subtil des espaces sombres. - LCM Marco Marin

« Ce sera juste à côté de notre usine et on aménagera le jardin autour, explique Hind Rabii, la patronne. On le fera sur deux étages. Ce sera ouvert aux particuliers. On est en chantier et cela devrait ouvrir au printemps ou l’été prochain. Cela va aller très vite. »