Les infrastructures du terrain de foot de Hodeige rasées: «On espère avoir des subsides pour installer de nouveaux vestiaires»

Les Waremme Nightmare avaient la volonté de placer de nouvelles infrastructures à leurs frais. « Nous avons rasé les anciens bâtiments, car ils sont devenus trop vétustes et l’état était inquiétant. La démolition a été faite par la commune. On va maintenant mettre le terrain où étaient placés les vestiaires à disposition du club de football US pour qu’ils installent les nouveaux locaux. Cette mise à disposition du territoire est bénéfique, car même si les vestiaires seront la propriété du club, la commune aura un terrain bordé par de belles infrastructures », se réjouit l’échevin des sports.

En 2020, l’équipe de football américain des Waremme Nightmare a été créée. En mai 2022, ils se sont installés sur le terrain de Hodeige pour faire les entrainements, mais les infrastructures du site n’étaient plus entretenues. « Le terrain n’était plus utilisé et il est un peu tombé en ruine », confirme Vincent Burton, échevin des sports de la commune de Remicourt.

Les 3 propriétaires s’étaient mis à la recherche de financement pour installer les nouveaux vestiaires. « On a lancé une campagne de crowdfunding, mais ce fut un échec », nous confie le secrétaire du club. « On va devoir miser sur d’autres sources d’argent. On a introduit une demande auprès de la Région wallonne pour avoir une aide et nous comptons aussi sur nos sponsors », explique Michel Loufs.

21 000€

Les nouveaux vestiaires seront des conteneurs aménagés. « On voudrait faire installer quatre conteneurs. Il y aurait 2 zones vestiaires et 2 zones de douches. Cela nous donnerait une belle capacité avec douze douches séparées », précise Michel Loufs.

Le problème reste le prix. « Les montants sont assez conséquents. On a fait un devis, pour la location d’un an, l’installation et le retrait des conteneurs, il faut compter 21 000€, c’est pourquoi nous cherchons des subsides », rappelle le secrétaire des Nightmare.

Pour l’instant, le club n’est pas pressé. « Nous avons 16 joueurs, dont 3 filles. Pour l’instant, ils peuvent se changer dans leur voiture, mais nous souhaitons accueillir des jeunes pour développer le club et il nous faudra des vestiaires pour faire cela dans de bonnes conditions. Nous avons déjà un bon terrain pour jouer, c’est déjà bien. Mais on se réjouit quand même de voir les vestiaires installés », conclut le secrétaire du club qui espère voir également un nouvel éclairage installé sur le terrain.