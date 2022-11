Fissures et soulèvement de carrelage dans un des bâtiments de la PJF de Liège: pas de problème de stabilité

Ce samedi, les résultats du rapport sont arrivés : « En effet, il ressort qu’il n’y a pas de souci au niveau de la stabilité du bâtiment. Le problème est lié à un pont thermique et au vieillissement de la chape au sol. Le carrelage a « sauté », à cause d’un choc thermique qui s’est produit devant une porte qui donne sur l’extérieur au moment de rallumer le chauffage. Il n’en demeure pas moins que dans le contexte de vétusté des bâtiments, nous n’avons voulu prendre aucun risque », explique François Farcy, directeur judiciaire.

Une quarantaine de membres du personnel avaient été contraints de quitter les lieux et de faire un peu de télétravail en attendant la décision de la Ville et le rapport d’un ingénieur en stabilité.

Dès ce lundi, le personnel va donc pouvoir réintégrer ses locaux : « On reste cependant dans l’inquiétude par rapport aux problèmes d’infrastructures qui ne sont plus du tout aux normes. On espère vraiment que ça va bouger. On attend des décisions du côté de la Régie de bâtiments en ce qui concerne d’autres locaux. Ceux-ci n’étaient même pas concernés par une fermeture… C’était même notre solution de « repli » en cas de problème. Le personnel reste donc quand même dans une incertitude récurrente. Ça devient problématique pour pouvoir travailler correctement. Il y a tous les jours quelque chose », termine-t-il.