Les 32 finalistes de Miss Belgique 2023 sont enfin connues : 19 néerlandophones et 13 francophones. Parmi les francophones, on retrouve Beyza Ozciftci, 21 ans, une esthéticienne de Schaerbeek, qui est Miss Bruxelles ; Victoria Kembukuswa, 19 ans, de Waterloo, étudiante en sciences biomédicales, qui porte la couronne de Brabant wallon, et Lara Viegas, 19 ans, de Nivelles, étudiante, première dauphine de Miss Brabant wallon.