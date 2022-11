Deux Waremmiens de 25 ans créent leur propre jeu de société: «La version ultime du jeu à boire»

Les études s’achèvent et les soirées étudiantes se font plus rares. Alexandre et Tom, amis de longue date, commencent à travailler ensemble chez Odoo. « On passait tout notre temps ensemble et, un jour, on s’est dit qu’il était temps de se lancer dans un projet professionnel tout en gardant l’aspect humain et festif, raconte Alexandre. On s’est assis autour de la table pour imaginer des designs léchés, un plan financier béton et des pistes pour lancer le jeu en production. On entame les démarches en mai 2022 et, 5 mois plus tard, l’idée se matérialise concrètement. »