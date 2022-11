Après de nombreux coups durs, les Liégeois d’Atomique DeLuxe signent un retour inespéré

Le temps a finalement fait son œuvre et la passion a peu à peu repris le dessus. En 2018, une équipe se reforme autour d’Erwan, du batteur historique Sergio Barbuti, du guitariste Stefano Gagliano et du bassiste Nicolas Kneip. Elle s’étoffe même avec l’arrivée d’un claviériste, en la personne de Karim Sarton. Quelques nouvelles compositions pointent le bout du nez, puis le groupe part dans une improbable tournée en Russie, à l’initiative d’un groupe de métal local qui a repris un de leurs morceaux.

La cover de l’album court «Danse Dur». - S.P.

Survient alors un nouveau coup d’arrêt, mondial cette fois, avec l’épidémie de COVID-19. Mais le groupe tient bon et se retrouve en studio l’été dernier, pour enregistrer de nouveaux titres. Cinq morceaux de rock tranchant et épique, avec ces notes de clavier et ces samples qui apportent un joli vent de fraîcheur.

« Nous avions une quinzaine de titres en tout », confie Erwan Le Berre. « C’est notre label qui a sélectionné ceux qui lui semblaient les plus percutants. Pour nous c’est un nouveau départ. On a longtemps cru que le groupe ne se reformerait jamais. Notre concert du mois dernier au Spirit of ’66 nous a permis de voir que le public ne nous a pas oubliés. Leur enthousiasme nous a beaucoup touchés, on ne s’attendait pas à ça »

Le chanteur et guitariste. - Rick Mc Pie

Prochainement, Atomique DeLuxe annoncera une série de concerts qui s’étaleront tout au long de l’année à venir. Comme des lions restés trop longtemps en cage, Erwan et sa bande sont à nouveau prêts à en découdre.