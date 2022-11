Un Liégeois s’est installé à Copenhague et livre les bonnes tables danoises en bières belges à vélo

Originaire de Verviers et diplômé en psychologie de l’ULiège, Eric a débarqué ici au début du millénaire, à la faveur d’une histoire d’amour. Devenu père de famille, ses enfants ont 17 et 21 ans, il a connu et partagé le congé parental d’un an et savoure le plaisir de vivre dans ce pays égalitaire. En 2011, il a ouvert un magasin spécialisé en charcuteries, fromages et breuvages belges, au pied de la très touristique Église de Notre Sauveur.

Au pays de la Carlsberg, les Danois se régalent de nos trappistes et autres bières d’abbaye que l’on retrouve sur les bonnes tables de la capitale. C’est à Copenhague que se trouvent le Noma et le Geranium, classés meilleurs restaurants du monde.