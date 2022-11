Toujours pas de fumée blanche en vue à la COP27

Plusieurs sujets sont toujours au cœur des discussions: la question d’une diminution voire d’une sortie des énergies fossiles et l’atténuation du changement climatique, qui passe par une diminution des émissions de gaz à effet de serre, responsables du réchauffement de la Terre, mais aussi le sujet brûlant des pertes et préjudices, qui concerne les dégâts déjà provoqués par le dérèglement climatique. Les pays du Sud réclament à cor et à cri un financement pour les dégâts climatiques, parfois irréversibles, qu’ils subissent. Les pays du Nord ont renâclé pendant longtemps sur ce point mais un possible accord semblait sur la table samedi.

Mais rien n’est acquis tant que les négociateurs ne sont pas d’accord sur l’ensemble des points de discussion. L’Union européenne ferraillait notamment pour arriver à un niveau d’ambition le plus important possible sur l’atténuation du réchauffement climatique et ne pas concéder de recul par rapport au «Pacte de Glasgow» conclu l’an dernier à la COP26. Ce pacte vise principalement à «garder en vie» l’objectif de limiter la hausse du mercure mondial à +1,5°C, sachant comme l’enseignent les rapports du Giec que chaque fraction de degré peut accentuer les effets les plus négatifs du changement climatique.