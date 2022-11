Voici où vous pourrez soutenir les diables en Province de Luxembourg

Libramont, toujours présent

La Halle aux Foires de Libramont est l’endroit de rendez-vous pour les matches des Diables depuis des années. Cette année ne fait donc pas exception. Quelques changements sont cependant à prévoir, comme le signale le responsable, Frédérique François.

L’organisation

Le Moto-Cross de Moirc, dont le président est Frédérique François, organise l’évènement en collaboration avec d’autres comités de la commune de Libramont : le Ladies Circle 38, le club des jeunes de Freux, le club des jeunes de Moircy. Il y a également des organisateurs des éditions précédentes qui font partie du projet comme Bernard Jacquemin ou André Henoui.

Ces derniers ont repris l’organisation après le décès de l’ancien gestionnaire de la Halle. Un challenge supplémentaire mais aussi une sorte d’hommage à celui qui « aurait voulu que ça se passe quand même », confie Frédérique François. « Cela a en effet posé beaucoup de problèmes car il était un des leaders de l’organisation. D’ailleurs, s’il était toujours là, c’est tout simplement lui qui aurait organisé l’évènement. Nous pensons souvent à lui car nous savons que cet évènement comptait beaucoup pour lui. » ajoute-t-il.

Le bilan

La décision de faire cet événement malgré tout n’a pas été facile. L’organisateur précise : « on a décidé de quand même diffuser les matches car on veut préserver ce rassemblement dans la commune de Libramont avec toutes les valeurs qu’il défend, c’est-à-dire la solidarité, l’esprit d’équipe, le respect également. Nous voulons garder ce grand rassemblement populaire et permettre à tout le monde de supporter l’équipe nationale de football dans de bonnes conditions. »

Évidemment, l’organisation condamne les agissements du gouvernement qatari envers les travailleurs et les droits de l’Homme et condamne également la FIFA pour leur choix « complètement surréaliste ». L’organisateur conclut par dire : « notre équipe va jouer à cette Coupe du Monde et nous devons la soutenir ».

L’ambiance est espérée aussi bonne que les années précédentes, la salle est prévue pour accueillir 5.000 personnes. Les entrées seront gratuites, les organisateurs déplorent l’engouement mais restes optimistes. « On sent qu’il n’y a pas autant d’engouement que les années précédentes, mais on a l’espoir que les gens se décident en dernières minutes», finit l’organisateur.