«La Petite Nemo et le Monde des rêves»: Jason Momoa fait le show dans ce film à découvrir en famille, sur Netflix!

C’est un des gros projets de cette fin d’année pour Netflix, déployé à l’approche des fêtes, parfait pour l’offre familiale de la plateforme. Sur ce créneau, Disney+ a plusieurs longueurs d’avance, mais Netflix s’accroche, avec deux projets lancés en l’espace quelques jours, « Mercredi » et « La Petite Nemo et le Monde des rêves ». Si la série qui met en scène les aventures de l’aînée des enfants Adams a déjà reçu d’excellentes critiques, reste à savoir comment s’en sortira le film mené par Jason Momoa et la jeune Marlow Barkley, qui brille dans ce premier grand rôle. Cette dernière y joue une jeune fille intrépide qui, après la disparition en mer de son père, se retrouve entraînée, chaque nuit, dans le monde des rêves où elle cherche à trouver une perle qui exaucera son vœu le plus cher. Elle est guidée dans ce monde onirique par Flip, un hors-la-loi plutôt bourru, mais fort sympathique, qui devient rapidement son partenaire et son guide.

Dans ce rôle un peu particulier, on retrouve un Jason Momoa qui tente de jouer les héros fantasques façon Johnny Depp. On n’a pas l’habitude de le voir comme ça, pourtant, ça lui va bien ! Avec sa crinière et ses gros muscles, la star d’« Aquaman » nous enchante devant la caméra de Francis Lawrence (« Hunger Games »). Bien plus passagères, on salue également les performances de Kyle Chandler en papa touchant et Chris O’Dowd, en adulte désabusé.