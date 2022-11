Une photo déjà légendaire: Lionel Messi et Cristiano Ronaldo réunis sur un magnifique cliché

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont actuellement tous les deux au Qatar pour disputer ce qui sera leur dernière Coupe du monde. L’un d’eux repartira peut-être au pays avec le trophée dans ses valises. En tout cas, ce sera la dernière occasion de voir ces deux légendes du football sur la scène mondiale. Depuis plus d’une dizaine d’années, les deux hommes se partagent les titres les plus prestigieux et nourrissent l’interminable débat autour du meilleur footballeur de tous les temps.

Mais entre eux, c’est le respect mutuel qui règne comme l’a encore rappelé récemment le Portugais. « C’est un joueur extraordinaire, magique, top », confiait Ronaldo lors d’un entretien avec Pires Morgan. « Nous partageons la scène depuis 16 ans, imaginez, 16 ans. Donc, j’ai une excellente relation avec lui. [...] C’est comme un coéquipier. C’est un gars que je respecte vraiment. »

Pas de rivalité en dehors des terrains donc entre Ronaldo et Messi, qui ont gratifié le monde d’une splendide photo ce samedi, à la veille du Mondial. Les deux attaquants ont partagé sur leur compte une même image, où ils sont réunis autour d’une partie d’échec. Une photo déjà légendaire, et un très beau coup publicitaire pour Louis Vuiton également.