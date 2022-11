Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Après son mauvais alignement sur le second but égyptien qui scella le sort des Diables, Timothy Castagne est de ceux qui ont passé une mauvaise nuit. Sans pour autant en perdre le sommeil… On sent que le sens des responsabilités est suffisamment imprégné dans la personnalité de l’Ardennais pour que celui-ci ne considère pas la défaite contre l’Egypte comme un simple accident de parcours.

de videos

Timothy, comment avez-vous vécu l’après-match lors d’une soirée ponctuée par quelques erreurs qui ne pardonnent pas à ce niveau ?

J’avoue qu’on n’a pas trop regardé passer les commentaires. Il est évidemment important, à une si brève échéance du début du tournoi, de peaufiner ce genre de réglages. Il y a deux ou trois petites choses qui ont posé problème et on ne peut pas les laisser passer. Encore moins les répéter mercredi face au Canada. Mais encore une fois, il vaut mieux s’écarter des consignes ou de notre trajectoire maintenant que pendant la Coupe du monde.

Des petits réglages ?

Principalement, un manque de communication, oui. On doit se parler davantage. Le reste, c’est une affaire de positionnement. Si on ne se cale pas sur ce que font les équipiers de la défense centrale, on va vers les problèmes.