Corpo Centre Mons Borinage: tous les résumés du week-end de la D1 à la D3

DIVISION 1

AS LA BOUVERIE-BOCA MANAGE 1-4

Tout avait bien débuté pour l’AS qui dès la 5e minute, se portait aux commandes par Trévisaux : 1-0. Boca restait dangereux et revenait au score juste avant de retrouver le vestiaire. Dès la reprise, Boca prenait l’avance sur coup franc tandis que l’AS baissait les bras et laissait filer le match aux Manageois.

FC ACLI 2/A-EVH 0-5 fft

Le derby du Centre ne s’est pas joué ! Ce n’est pas dans ses habitudes mais dès jeudi soir, le FC Acli2/A avait déclaré forfait. EVH s’impose donc sur le tapis vert 0-5. Les Rhodiens au repos forcé, EVH revient à 1 point des leaders mais affiche 1 match en moins.

JURBISE/A-FC YANKEE 2-2

En première mi-temps, les Yankees s’installèrent dans le camp adverse et portèrent rapidement l’ardoise à 0-2. Après la pause, Jurbise qui n’avait plus rien à perdre, montrait un autre visage. A la 56e minute par Logeot et ensuite à la 66e par Hellewaut, d’une belle frappe déviée, Jurbise arrachait la moitié de l’enjeu.

LA MONTOISE-DREAM TEAM 1-1

Dans la première joute, les deux formations se neutralisaient : 0-0 était le score au repos. A la 41e minute de jeu, Dream faisait sauter le verrou et contrôlait ensuite les échanges. Les Montois restaient cependant en embuscade et à la 58e minute, Martin Cruscenaire remettait l’église au milieu du village. Résultat logique.

DYNAMO-SPARTAC SQUIRRELS 4-3

Dans ce match à six points, le Dynamo a signé sa deuxième victoire de la saison. Pourtant, dès la 5e minute, le Spartac mettait le feu : 0-1, les duels s’équilibraient jusqu’au 2-2 (1-1 au repos, 2-1, 2-2). Ensuite, le Dynamo prenait des risques et creusait l’écart à 4-2 par Wanbreuse (2) et Mainil (2).

TURATI BAUDOUR-SP BAUDOUR 1-6

Plus adroit en zone de conclusion, le SP a pointé très vite le nez à la fenêtre : 0-3 à la mi-temps. Dans le deuxième acte, on a assisté à la copie conforme du premier avec trois buts supplémentaires. A 0-6, Turati sauvait méritoirement l’honneur. L’homme du match : Wiart.

DIVISION 2

ASF QUEVY-O’MALLEY’S 1-3

A la 3e minute, Collier trouvait la faille pour les cheminots : 1-0. Quévy dominait les échanges et était finalement très mal payé au repos ! La seconde armure tournait au vinaigre pour les locaux qui après le second but à la 40e minute abdiquaient définitivement.

FC ALLIANCE-JURBISE/B 1-4

Ce week-end, Jurbise a été bien inspiré chez le leader. Au quart d’heure de jeu, les visiteurs menaient 0-2 et en fin de première période, Alliance loupait un pénalty. A la 41e minute, Falcone réduisait l’écart mais dans la foulée, Jurbise faisait 1-3 et à 5 minutes du terme, il enfonçait définitivement le clou à 1-4.

CORPO WASMES-CORPO HONNELLOISE 1-2

Honnelles a fait le travail en première mi-temps et menait 0-2 au repos. A la 56e minute, Galvani réduisait l’écart pour Wasmes qui faisait alors douter son invité. Les locaux ne se sont jamais découragés et se sont battus comme des guerriers jusqu’au bout sans pouvoir concrétiser leurs occasions.

HOLCIM-CHeminots SIRAULTOIS 5-0 fft

Par manque de combattants, les cheminots Siraultois avaient déclaré forfait. Holcim s’est imposé sur le tapis vert 5-0 et, en raison du faux pas du FC Alliance, prend les commandes de la division 2.

FC STREPYNOIS-HAININ/B 0-6

Strépy n’a pas fait de cadeau à la lanterne rouge qui de son côté a limité les dégâts surtout en première mi-temps ! Au repos le marquoir affichait 2-0. Les canonniers du jour sont : Valentin Bernar (2), Mathieu Bernar, Favretto, Derideau et Brihay.

FA ECAUSSINNOIS-AJAX EUGIES 0-3

La première mi-temps a été animée avec un seul but à la clé à la 21e minute : 0-1. Après le café, on a assisté à un petit relâchement Ecaussinnois qui a permis aux Ajacides de creuser l’écart à 0-3. Victoire méritée mais forcée dans les chiffres.

DIVISION 3

AMICAL TEAM-CALCIO BARI 1-1

Malgré plusieurs occasions dans les deux camps, tout devait se dessiner dans le dernier quart d’heure de jeu. A la 57e minute de jeu, Nicolas Burgeon faisait vibrer les filets pour les couleurs locales et dix minutes plus tard, Bari arrachait le partage.

UZZA CALCIO-MILANELLO 1-2 (arr. 35e)

Les premiers duels ont été à l’avantage d’Uzza Calcio qui a pris le large grâce aux actions conjuguées de Graux et Zapala : 2-0. Milanello restait cependant ambitieux et réduisait méritoirement l’écart : 2-1. Après la pause, l’arbitre décida d’arrêter la partie par manque d’éclairage alors qu’habituellement les matches se jouent sans problème et que tout le monde voulait continuer ?

BOUSSU-BORINA LOKOMOTIVA 6-3 (arr. 62e)

Les buts : N’Ceri, Cornet, Amard, romano, Akim, Daidone.

D’entrée de jeu, Boussu s’envolait à 2-0, score au repos. Ensuite, le Borina mettait la pression et revenait au score à 2-2 et tenait le 3-3. A la 62e minute de jeu, alors que le marquoir affichait 6-3, le Borina quittait le terrain par dépit, le match était arrêté.