COP 27: un goût de trop peu

«En mémoire de Rosa»

Le plus jeune membre de la délégation belge en Egypte est âgé de 16 ans, à peine. Benjamin Van Bunderen Robberechts est là pour faire entendre une voix, celle de Rosa. Et s’il a fait le voyage jusqu’en Égypte, grâce à la princesse Esmeralda de Belgique, il est surtout à la COP27 à cause d’un drame.

C’était il y a un peu plus d’un an, le 14 juillet 2021. La Wallonie est alors arrosée depuis plusieurs jours par des pluies torrentielles. Benjamin fait la connaissance de Rosa, Bruxelloise comme lui. « Nous étions à un camp à Marcourt, dans les Ardennes, avec d’autres jeunes engagés pour le climat et pour les droits de l’homme. » À proximité du camp un petit ruisseau. Ce jour-là, comme les précédents, le ciel n’arrête plus de s’épancher. Les eaux commencent à gonfler rapidement autour du camp. Rosa et Benjamin décident alors de quitter le bâtiment pour prendre de la hauteur dans un champ. « Mais soudain, le champ s’est retrouvé sous eaux », poursuit le jeune activiste. Si Benjamin a su en revenir, la force du courant a été impitoyable et a emporté Rosa. Le corps de l’adolescente a été retrouvé trois jours plus tard…

Depuis le drame, Benjamin, marqué par ce 14 juillet 2021, se bat pour la mémoire de son amie, guidé par le leitmotiv #ClimateJusticeForRosa. Contre le réchauffement climatique également. « Le ruisseau était devenu si gros. La force de l’eau ce jour-là… Ce n’est pas normal ». « On doit faire le maximum pour protéger les gens et faire en sorte que cela ne se reproduise plus », conclut le jeune homme qui a assisté au discours du 1er ministre belge qu’il estimait très décevant.