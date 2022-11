Elon Musk et Twitter dans la tempête

Selon d’anciens salariés et plusieurs médias américains, des centaines d’employés ont répondu « non » à l’ultimatum du nouveau propriétaire et patron, qui leur avait donné le choix entre travailler sans relâche « pour bâtir un Twitter » 2.0 révolutionnaire ou partir avec trois mois de salaire. Des départs en cascade La moitié des 7.500 employés du groupe californien ont déjà été licenciés il y a deux semaines par le multimilliardaire, et quelque 700 salariés avaient déjà démissionné pendant l’été, avant même d’être sûrs que l’acquisition aurait lieu.

« Mes amis sont partis, la vision est brouillée, une tempête arrive et il n’y a pas d’incitation financière. Que feriez-vous ? Est-ce que vous sacrifieriez votre temps avec vos enfants pendant les vacances pour de vagues promesses et rendre une personne riche encore plus riche ? », a résumé Peter Clowes, ingénieur informatique et directeur chez Twitter.

Comme de nombreux autres salariés du groupe californien, il a détaillé ses hésitations et les raisons de son choix, expliquant qu’il ne « haïssait pas Elon Musk », qu’il comprenait certaines des décisions du patron et voulait « voir Twitter ». Mais il ne reste selon lui que « trois ingénieurs sur les 75 » de son équipe.

« Si j’étais resté, j’aurais été de permanence quasi constamment, avec très peu de soutien pour une durée indéterminée sur des systèmes informatiques complexes dans lesquels je n’ai pas d’expérience », note-t-il. Réintégrer Trump ? « Que doit faire Twitter maintenant ? », a tweeté Elon Musk vendredi. Le patron de Tesla a voulu racheter l’entreprise californienne au printemps, puis il n’en a plus voulu à l’été, et a été forcé de l’acquérir fin octobre pour 44 milliards de dollars, pour éviter un procès, en s’endettant lourdement. Depuis le rachat, il a mobilisé des équipes jour et nuit sur des projets controversés, qui ont dû être reportés. Il a lancé un plan social massif avant de devoir rappeler des personnes essentielles et il a fait des promesses aux annonceurs tout en les menaçant. De nombreux utilisateurs du réseau social, notamment des ex-collaborateurs, des journalistes et des analystes, se demandent si la fin de Twitter n’est pas proche. Elon Musk a fait rétablir vendredi plusieurs comptes suspendus, et samedi, il a lancé un sondage dans la communauté pour savoir s’il fallait ou non réintégrer Donald Trump, le président américain banni depuis l’assaut du Capitole. En fin de semaine, Jeudi après-midi, les bâtiments de l’entreprise étaient temporairement fermés et inaccessibles, même avec un badge, d’après un courrier interne publié par plusieurs médias américains. Des messages anti-Elon Musk ont été projetés sur la façade du siège de l’entreprise à San Francisco, juste à côté du logo, dont « Elon Musk, ferme-la », « Stop au Twitter toxique » ou « En avant vers la faillite ».