Secouristes et pompiers bruxellois à la manif du 28/11

L’ensemble des services de secours de Bruxelles devraient être présents à la manifestation du 28 novembre contre la violence envers la police. L’objectif des secouristes et pompiers de la capitale est de dénoncer les agressions de plus en plus fréquentes dont ils sont victimes lors de leurs interventions dans certains quartiers. « Lancers de projectiles, guet-apens, feux boutés volontairement… Les hommes du feu sont également de plus en plus la cible d’attaques organisées en Région de Bruxelles-Capitale », dénonce le syndicat.

Fin octobre, après une réunion du personnel du Service d’incendie et d’aide médicale urgente (Siamu), avec les syndicats SLFP et CGSP, les pompiers de Bruxelles avaient annoncé vouloir organiser une grève en décembre. Lors des fêtes de fin d’année, des forces de police seront d’ailleurs déployées au sein des casernes afin d’offrir une escorte à chaque intervention, indique Eric Labourdette, pompier et permanent SLFP.