Attention si vous prenez la route ce soir: l’IRM émet un avertissement jaune au brouillard pour trois provinces wallonnes

Des nuages bas et du brouillard réduisent la visibilité sous 500 m en de nombreuses régions, et localement la visibilité pourrait descendre sous 200 m notamment en Ardenne, avertit l’IRM dans un communiqué. Cette nuit Cette nuit, des pluies traîneront sur le sud du pays. En fin de nuit, on ne retrouvera plus que quelques faibles précipitations (éventuellement à caractère hivernal) sur le relief. Dans la partie nord du territoire, quelques (timides) éclaircies pourront plus tard se développer. Surtout au sud du sillon Sambre et Meuse (mais aussi ailleurs), on prévoit des champs de nuages bas avec localement la formation de brumes et brouillards. Les minima seront compris entre -3 degrés en Campine, 0 ou +1 degré dans le centre et +5 degrés dans l’extrême sud. Le vent deviendra généralement faible de direction variable.

Dimanche Dimanche matin, on retrouvera quelques rares éclaircies sur le nord avant que la nébulosité ne devienne abondante sur l’ensemble du pays. L’avant-midi, quelques faibles pluies seront déjà possibles dans l’ouest. Ensuite, une zone de pluie envahira toutes les régions depuis le littoral. En Ardenne, de la neige pourra venir se mêler à la pluie lors des précipitations les plus marquées. En fin d’après-midi, quelques éclaircies feront leur retour dans l’ouest à l’arrière de la perturbation. Les maxima varieront entre 4 degrés en Hautes Fagnes et 10 ou 11 degrés à la mer. Le vent faible à modéré de secteur sud deviendra modéré à par endroits assez fort et tournera vers l’ouest, avec des rafales qui approcheront les 50 à 60 km/h.