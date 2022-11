Julie Taton: «Le seul inconvénient dans ma vie? J’aimerais passer plus de temps avec mes enfants le matin»

C’était tellement bien ! Je me sens toujours privilégiée d’être ici. Je me sens comme à la maison. C’est chouette de vivre ces moments isolés hors du temps avec l’équipe de NRJ.

C’est génial. J’étais touchée de voir l’émotion dans les yeux de Pierre. J’adore son univers, son professionnalisme et son cerveau. Il est extrêmement intelligent. C’est une bonne chose de mettre en avant les talents belges. Ils sont de plus en plus nombreux à se faire connaître au-delà de nos frontières. On a toujours tendance à être en retrait face à la France. Désormais, les Belges s’affirment davantage, et ça fait du bien.

à 19h, direction le tapis rouge ! - D.R.

Avec NRJ, vous semblez avoir trouvé votre équilibre…

Je suis totalement en confiance avec NRJ. On dit de RTL que c’est un groupe familial, mais NRJ l’est encore plus. Mes patrons sont très sincères, bienveillants et détendus. C’est un réel plaisir de collaborer avec eux. Ça faisait longtemps que je n’avais pas ressenti un tel épanouissement. Je suis là pour mettre en avant une marque, mais je me sens écoutée et valorisée, à juste titre bien sûr. Ça donne forcément envie de se surpasser.

Vous avez signé pour deux saisons supplémentaires. Pourquoi ?

J’ai signé jusqu’à mes 40 ans. Ce sera un cap très important. Soit la vie m’amènera à rester encore quelque temps en Belgique, soit j’aurai l’opportunité de partir à l’étranger. Mes 40 ans seront décisifs pour la suite de ma carrière. J’ai encore deux ans devant moi. Quand je regarde dans le rétro, je suis très fière de moi. J’ai toujours mené mes projets en respectant celle que je suis. Peu de Belges ont la prétention de dire qu’ils ont animé un prime en direct sur TF1.

Vous culpabilisez parfois de manquer certains moments avec vos enfants ?