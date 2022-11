Patrick Bruel s’inspire de l’actualité

Le chanteur aux 10 millions d’albums vendus en plus de 40 ans de carrière s’est confié dans le cadre de la sortie de son nouvel album. « La période que l’on vit ne m’a jamais paru aussi intéressante : tout ce qui nous arrive est source de tellement de questions sur l’individu et la société », confie-t-il.

« Par moments, on perd nos repères. Tout va tellement vite : une information ne cesse d’en chasser une autre. On passe de moments de solidarité magnifiques à un individualisme forcé qui nous amène à oublier nos valeurs essentielles », considère l’interprète de titres comme « Place des grands hommes », « J’te l’dis quand même » et « Qui a le droit ».