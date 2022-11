«Les autres ont le seum»: Claudio Capéo fait une super proposition à Anisha, lors de la demi-finale de la «Star Academy»

Et une surprise de plus pour Anisha, lors de la demi-finale de la « Star Academy », qui avait lieu ce samedi soir ! Pour défendre sa place et tenter de se maintenir dans la compétition pour une semaine de plus, la candidate a partagé la scène avec Claudio Capéo, sur son titre « Riche ». Un duo réussi et une séquence pleine d’émotion qui a autant conquis le public que le chanteur. En effet, en fin de prestation, il s’est empressé de complimenter la jeune femme avant de demander la parole à Nikos Aliagas. « Je suis très heureux d’être ici ce soir, d’avoir pu chanter avec Anisha. Je ne vais pas dire que c’est ma chouchoute mais un peu quand même. Je regarde énormément l’émission, ça me rappelle mon adolescence » a-t-il confié, avant de faire une grosse annonce : « Et puis, je voulais juste proposer à Anisha, si tu le veux bien, de chanter sur mon album, on pourrait faire un duo ensemble ! »

Un cadeau de choix pour Anisha, qui avait déjà été invitée par Slimane, à le rejoindre sur scène lors d’une date de sa tournée actuelle. Sur les réseaux sociaux, le geste, visiblement spontané de Claudio Capéo a été vivement commenté, notamment par des internautes qui ne sont pas particulièrement sensibles au talent de la star-académiciennes, et qui ont dénoncé une forme de favoritisme. « Vous en faites pas un peu trop avec Anisha ? Elle chante bien mais, aucune émotion ! » a-t-on notamment lu. Il n’en fallait pas plus pour que ses fans volent à son secours, arguant que si autant d’artistes reconnus avaient salué son talent : « Tous comprennent que c’est elle l’artiste supérieure de la saison. »