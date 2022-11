«Star Academy»: voici les trois candidats qui rejoignent Louis en finale!

Tout au long de la soirée, les star-académiciens ont pu compter sur le soutien et la générosité de plusieurs artistes, de Patrick Bruel à Camélia Jordana, en passant par Vianney, Claudio Capéo, ou encore Marc Lavoine. Après cinq semaines de compétition, et de beaux progrès, les derniers nommés de la saison ont tout donné pour convaincre le public, à travers des tableaux élaborés, quelques ratés, mais aussi une mini-comédie musicale retraçant leur parcours depuis les castings, à leur arrivée au château de Dammarie-les-Lys.

TF1 présentait déjà la demi-finale de son revival de la « Star Academy » ce samedi 19 novembre. Sur les six candidats encore en lice, cinq ont dû se soumettre aux votes du public, afin de désigner les trois qui allaient rejoindre Louis en finale, la semaine prochaine. En effet, après des évaluations brillantes, le jeune homme a récolté les meilleures notes de la semaine, et s’est immédiatement qualifié pour l’étape ultime du télécrochet.

Au terme d’une soirée riche en émotion, c’est finalement Anisha, Enola, et Léa qui ont décroché leur ticket pour la grande finale. Chris et Tiana ont donc été éliminés, et ont dû dire au revoir à leurs camarades, qui sont ensuite directement rentrés au château.