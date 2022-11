Basket: Mons-Hainaut coince aussi du côté d’Alost

Après le revers subi dans le derby face à Charleroi, Mons-Hainaut a pu profiter de la trêve internationale pour se ressourcer et repartir de l’avant. Du moins, c’est ce que l’on pouvait espérer tant la défaite avait fait mal aux hommes de Vedran Bosnic. Et elle a peut-être bien laissé plus de séquelles que l’on ne croit.

Ce samedi, en effet, Mons-Hainaut a été battu 88-71 à Alost. Au contact jusqu’à la mi-temps, les Renards n’ont pas tenu la cadence au retour des vestiaires. Les Okapis, très adroits (53% au tir), ont pu compter sur les 22 points d’Ivan Maras pour aligner une 4e victoire de rang et figurer au 3e rang (4v-3d).

Les autres matches

De son côté, Anvers n’a connu aucun problème contre le Brussels, s’imposant sur le score net et sans appel de 89-55 dans le sillage de Thijs De Ridder et ses 25 points. Après trois défaites de rang en championnat, les Giants se remettent dans le sens de la marche mais restent neuvièmes et avant-derniers (2v-3d) avec deux matchs de moins. Du côté bruxellois, c’est un sixième revers consécutif après une victoire contre Malines lors de la première journée.

Ostende, champion de Belgique en titre, a dominé Limburg United (85-77) samedi lors de la 7e journée de la phase nationale de la BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket. Les Côtiers, qui comptent un match en moins, sont en tête avec 5 victoires et 1 défaite.

Samedi sur leur parquet, les Ostendais de Dario Gjergja ont pu compter sur quatre joueurs en «double figure» avec Simon Buysse (10 pts), Pierre-Antoine Gillet (14 pts, 8 rbds), Breein Tyree (15 pts) et Haris Bratanovic (17 pts). Avec 35% de réussite au tir, les Limbourgeois se sont montrés trop imprécis.

Lanterne rouge, Liège n’est pas parvenu à créer la surprise et s’est incliné 92-76 à Louvain. Après un bon premier quart-temps (18-19), les Liégeois ont connu une fatale baisse de régime avant la pause. Le Louvaniste Kevaughn Allen a largement alimenté le marquoir en inscrivant 25 points. Louvain est 6e (3v-3d), Liège 10e et dernier (1v-5d).