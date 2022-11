EDITO – La Star Academy et le mouchoir de poche

Voilà : 6e prime, on est toujours accro au programme, notre chouchoute Anisha est en finale (et sans quasiment aucun temps d’antenne dans les « Quotidienne »…) et, non, on n’a toujours pas pris notre retraite (n’en déplaise à certains). Pas plus qu’on a eu le temps de se caler confortablement dans le divan avant qu’un des profs ne vienne rayer le mot « humilité » du dictionnaire. Un indice chez vous ? La veille il était encore en prime-time (pour les NRJ Music Awards) sur la même chaîne et semblait avoir eu du mal à choisir sa tenue de la soirée, du coup, il avait superposé toutes ses fringues… Vous l’avez ? Yanis donc, le prof de danse qui a composé un tableau de « voguing » en talons aiguilles pour le déjà qualifié (ah oui, ça, ça fait partie des nouvelles règles aussi) Louis et s’est félicité du résultat : « On inspire toute une génération… On laisse quelque chose derrière nous. » C’est peut-être vrai hein… mais seul l’avenir de la télé (qui a souvent la mémoire courte) nous le dira. A moins que… sous sa couche de vêtements, Yanis ait caché une boule de cristal.

Allez, trêve d’enfantillages et d’agacement pendant ce prime dont on sentait bien qu’il s’agissait presque du dernier, au vu du nombre d’artistes présents sur le plateau… Eh oui, parce que la semaine prochaine il faudra vraiment s’accrocher pour connaître le (la) gagnant(e) puisque que la « Star Ac’ » n’est tout à coup plus qu’un banal divertissement pour TF1, qui lui préfère le foot et la relègue en 2e partie de soirée.