Une zone de pluie traversera la Belgique ce dimanche, les maxima varieront entre 4 et 11 degrés

La zone de pluie quittera le ciel par l’est et le temps deviendra d’abord assez variable, avec des éclaircies mais également quelques averses. Elles s’accompagneront éventuellement d’un coup de tonnerre au littoral, tandis qu’elles pourront adopter un caractère hivernal en Haute Belgique. Les nuages resteront majoritaires au sud du sillon Sambre et Meuse et pourront y limiter la visibilité. Les minima oscilleront entre 2ºC en Hautes Fagnes et 6ºC à la Côte.

Une zone de pluie envahira ensuite toutes les régions depuis le littoral au cours de la journée. De la neige pourra venir se mêler à la pluie en Ardenne lors des précipitations les plus marquées. Les maxima varieront entre 4ºC en Hautes Fagnes et 10 ou 11ºC à la mer.

Lundi matin, des nuages bas ou du brouillard réduiront parfois la visibilité sur le relief ardennais, alors que les autres régions bénéficieront d’éclaircies souvent larges. Ensuite, le soleil sera graduellement masqué par des nuages élevés et moyens de plus en plus denses. Une zone de pluie abordera notre pays à partir de la frontière française en fin d’après-midi ou en soirée. Les maxima seront compris entre 5 ou 6ºC sur les hauteurs de l’Ardenne et 8ºC sur le centre et l’extrême sud du pays.