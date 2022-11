«Rendez-vous manqué», «une Belgique qui reste paralysée dans ses objectifs climatiques»…: les ONG environnementales très critiques quant aux conclusions de la COP27

Les réactions des ONG environnementales étaient cinglantes dimanche matin alors que se termine la COP27 à Charm el-Cheikh, en Egypte. Le WWF et Greenpeace saluaient toutefois la création d’un fonds pour les pertes et préjudices en faveur des pays particulièrement touchés par la crise climatique. Il s’agit d’une « nouvelle ère pour la justice climatique », estime ainsi Greenpeace Belgique. « Nous devons maintenant nous assurer que les pays et les entreprises les plus responsables de la crise climatique apportent la plus grande contribution » à ce fonds, préconise l’organisation environnementale.

« L’accord sur les pertes et les dommages est une étape positive, mais il risque de devenir un « fonds pour la fin du monde » si les pays n’agissent pas plus rapidement pour réduire les émissions et limiter le réchauffement à moins de 1,5ºC », commente, de son côté, le WWF.

« En ne parvenant pas à se mettre d’accord sur l’élimination progressive des combustibles fossiles lors de la COP27, les dirigeants ont laissé passer l’occasion d’accélérer l’élimination des combustibles fossiles, nous maintenant sur la voie de la catastrophe climatique », déplore encore le WWF. Pour lui, sans une réduction rapide et profonde des émissions, il ne sera pas possible de limiter l’ampleur des pertes et des dommages.

Le monde ne peut pas se permettre de répéter une nouvelle COP comme celle-ci, qui ne parvient pas à accroître l’ambition, le financement et la crédibilité, poursuit le WWF. Aux yeux de l’organisation environnementale, il est inacceptable que les négociateurs ne soient pas parvenus à un accord plus ambitieux que celui convenu à Glasgow l’année dernière. Les gouvernements doivent maintenant redoubler d’efforts pour réduire les émissions et prendre les mesures transformatrices nécessaires pour maintenir le réchauffement en dessous de 1,5ºC, exhorte-t-elle. Côté belge, les critiques de Greenpeance s’abattent sur la Flandre, qui « bloque les ambitions et refuse d’être solidaire ». L’ONG rappelle qu’alors que l’Europe a annoncé rehausser ses ambitions de réduction d’émissions d’ici à 2030, le nord du pays bloque depuis des années tout accord intrabelge ambitieux sur le sujet. Lors de cette COP, la Flandre a également fait obstruction sur les mécanismes de compensations des pertes et préjudices de la crise climatique pour les communautés les plus vulnérables, dénonce Greenpeace.