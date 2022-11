Coupe du monde 2022: comment suivre en direct le match d’ouverture Qatar-Équateur?

La 22e Coupe du monde de football s’ouvre ce dimanche (17h00 heure belge) au stade Al-Bayt d’Al-Khor par le match entre le Qatar, pays hôte, et l’Équateur. Cette édition s’annonce déjà comme l’une des plus controversées, si pas la plus controversée, de l’histoire.

Après les polémiques sur, notamment, le choix du pays, les soupçons de corruption, le déplacement du tournoi en hiver, la gestion des droits humains, notamment le traitement réservé aux travailleurs migrants, l’accueil des membres de la communauté LGBT+, l’impact environnemental, l’engament de « faux supporters » et les restrictions sur les ventes d’alcool annoncées à peine deux jours avant le début du tournoi, le ballon s’apprête à rouler sur les pelouses de l’Émirat.

L’affiche inaugurale de ce Mondial opposera le Qatar à l’Équateur. Soit la 50e nation mondiale, dont c’est la première participation au tournoi, à la 44e, qui dispute sa quatrième phase finale. Bref, pas vraiment le choc de ce premier tour. Les deux équipes font figure d’outsiders dans un groupe A comprenant aussi les Pays-Bas et le Sénégal, qui s’affrontent lundi.

La cérémonie d’ouverture débutera vers 16h au stade Al-Bayt. La rencontre est à suivre dès 17h sur notre site en direct commenté.

En télévision, La Une prendra l’antenne dès 15h40 et la rencontre qui débutera à 17h sera commentée par Hervé Gilbert & Philippe Albert. En France, c’est TF1 qui diffuse ce match d’ouverture et le duo Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu sera aux commentaires du match.