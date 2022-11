Newelec s’agrandit aux Hauts-Sarts

Newelec, entreprise familiale liégeoise créée en 1985, a intégré le groupe Luminus, leader sur le marché de la fourniture d’énergie verte et de la transition énergétique, en 2017. Elle propose des solutions techniques permettant à sa clientèle de réduire ses factures et son empreinte environnementale. Newelec compte aujourd’hui plus de 230 collaborateurs répartis sur trois sites: Liège, La Louvière et Bruxelles.

« La croissance des dernières années, tant au niveau des activités que des équipes de gestion, nous oblige à augmenter la taille de nos bureaux et notre stock-magasin, mais aussi et surtout à professionnaliser encore plus nos infrastructures de production d’armoires électriques basse et moyenne tension (nouvel équipement de production et d’assemblage)», précise Christophe Leclercq, administrateur délégué de Newelec.