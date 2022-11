«C’était très déplacé»: ce geste de Marc Lavoine envers Léa, lors de la demi-finale de la «Star Academy», interpelle les internautes (vidéo)

Ce samedi 19 novembre, Anissa, Enola, et Léa ont été désignées parmi les nommés, pour rejoindre Louis sur le banc des finalistes de cette nouvelle édition de la « Star Academy ». Alors qu’elle donnait tout pour défendre sa place en demi-finale, Léa s’est retrouvée face à un imprévu au moment du lancement de son duo avec Marc Lavoine. En effet, la jeune femme devait faire son entrée sur scène suspendue à une balançoire, mais un problème d’équilibrage a empêché son installation. Alors que Nikos Aliagas tentait de détourner l’attention des téléspectateurs, en lançant une petite discussion avec une autre invitée, Clara Luciani, on pouvait cependant entendre les complaintes de la candidate, très agacée par le couac. « Non mais c’est la honte de ma vie, allô » a-t-elle notamment déploré, oubliant visiblement qu’elle était encore en direct, et que son micro était déjà allumé… De son côté, celui avec qui elle a ensuite chanté « J’ai tout oublié », a tenté de la calmer et la rassurer.

Le concept de la balançoire a rapidement été abandonné, laissant place à leur prestation, mais sur Twitter, ce n’est pas et imprévu en lui-même qui a été commenté, mais un geste « déplacé » de Marc Lavoine. C’est presque passé inaperçu, mais lorsqu’il tentait de rassurer Léa, il semble lui avoir fait un bisou dans le cou. Plusieurs internautes se sont dits choqués par cette intimité qui a visiblement mis la jeune chanteuse. Certains ont même mis en avant la différence d’âge importante entre les deux interprètes (60 ans et 24 ans !), traitant carrément le chanteur de vieux crado !