Par peur, Eileen se balade en permanence avec une bombe de peinture dans son sac au niveau de la gare de Tournai

Surveillance humaine

Le quartier de la gare de Tournai se révèle être l’un des plus problématiques selon les huit femmes et deux hommes présents dans le groupe concerné. « Je passe beaucoup de temps à la gare, car je prends le train tous les week-ends pour rentrer chez moi à Ath. J’ai été en stage à Kain aussi, et je devais traverser le tunnel sous les voies », explique Eileen, une participante chargée de lister des arguments autour de «voir et être vu» dans un espacé donné. Ce tunnel relie l’intérieur de la gare au Boulevard Eisenhower. « Parfois, je m’y retrouve seule entre 18h et 19h et j’ai peur de me faire suivre ». La solution pour Eileen, serait d’avoir une surveillance humaine : « J’aimerais y voir un garde de sécurité présent la nuit, pour qu’il y ait au moins une personne de confiance ». La jeune femme se balade en permanence avec une bombe de peinture dans son sac.