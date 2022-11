Débat sur l’avenir de Liege Airport ce lundi soir à la Maison de la Presse avec son directeur et le porte-parole du collectif Stop Alibaba

Voici un débat qui risque d’être intéressant sur une question qui divise de plus en plus l’opinion liégeoise. Liege Airport doit-il encore doubler son activité comme le préconisent ses responsables, créant ainsi des milliers d’emplois supplémentaires sur le site ? Ou bien faut-il au contraire la réduire pour des raisons environnementales et même économiques, les emplois créés étant contrebalancés par ceux perdus dans le commerce local ?

Et existe-t-il une solution d’avenir équilibrée qui pourrait satisfaire tout le monde ? Autant de questions qui seront posées aux deux intervenants que sont Laurent Jossart, le directeur-général de Liege Airport, et Cédric Leterme, le porte-parole du collectif Stop Alibaba and Co.