Classic 21 en deuil, suite au décès de l’animatrice Mélanie Delhaye

Une des voix phares de Classic 21 nous a quittés ce samedi 19 novembre. C’est ce qu’a confirmé la RTBF ce dimanche, précisant que Mélanie Delhaye était atteinte d’une tumeur au cerveau, diagnostiquée cet été. « Malgré toutes les forces jetées dans la bataille, elle s’est éteinte en cette journée pluvieuse, entourée des siens. » précise le communiqué. « Mélanie était solaire, rayonnante, dynamique, et ne ratait jamais une occasion de rire. Plus que tout, elle aimait rassembler les gens, ‘créer du lien’ comme elle aimait le dire. Jusqu’il y a quelques jours, elle nous a fait promettre à tous de ‘profiter de chaque jour, parce qu’on ne sait pas pour combien de temps on est là’. Promis. Nous pensons très fort à sa famille, sa fille, sa maman, son compagnon, ses proches, ses amis. » ajoute ses collègues, à qui elle va visiblement manquer, dans un message touchant.

C’est en juin 2004 que l’animatrice, partie à 45 ans seulement, a fait ses premiers pas dans la radio rock & pop-rock du service public. Après avoir débuté au Mobilinfo, elle était passée par l’« Easy Rider Weekend », avant de finalement présenter le « Bed & Breakfast », depuis 2011. Passionnée de radio, la RTBF rappelle qu’elle donnait des formations aux plus jeunes, et avait déclaré en 2014 : « J’aime la radio car elle ne ‘donne pas tout’ et laisse la place à l’imaginaire… Comme beaucoup de petits enfants, je passais pas mal de temps avec mes grands-parents. Dans leur cuisine, un transistor crachotait… Mon oreille, elle, était collée et j’ai déclaré toute fière et avec la bouille fendue : ‘Un jour, je présenterai le journal des bonnes nouvelles !’ »