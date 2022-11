La magie de Noël en région carolo et thudinienne: les marchés de nos communes vous accueillent

Les Féeries de Noël de Fontaine-L’Évêque se tiendront sur les places de Wallonie et Benoît Fauconnier. Les festivités débuteront le 9 avec une parade de décoration des sapins. Tout le week-end, des stands de producteurs artisanaux et artisans animeront la ville ainsi que des concerts de fanfares. Le dimanche, matin, un spectacle de magie amusera les plus petits. Le Père Noël sera évidemment présent durant les 3 jours.

Ce qui est sûr, c’est que les 9, 10 et 11 décembre vont être festifs dans la région. Dès le 9, les Féeries de Courcelles ouvrent leurs portes et ce jusqu’au 31 décembre. Sur la place Roosevelt, il y aura des concerts, des animations mais aussi de quoi profiter d’un moment en famille autour d’une boisson chaude. Le 11 décembre, un marché artisanal s’y tiendra également avec ses créations ou ses produits de bouche, parfait pour les courses de Noël.

Les Festivités de Noël de Lobbes se tiendront également le week-end du 9 au 11 décembre. Sur la place des Bonniers, les enfants pourront décorer des boules de Noël et rencontrer celui qui distribuera les cadeaux deux semaines plus tard. Des associations et artisans seront également présents.

Les 9 et 10 décembre, c’est un marché de l’art et des saveurs qui aura lieu à Gerpinnes. Une quarantaine d’exposants seront présents à la salle communale et sur la place des Combattants avec des idées de cadeaux de saison et des ventes exclusives. Il sera aussi possible de se restaurer sur place. Le Père Noël fera même le détour et distribuera des friandises.

La 5e édition du Marché de Noël de Montigny-le-Tilleul aura également lieu ces 9, 10 et 11 décembre à l’hôtel de ville. Balade contée, rencontre du Père Noël et distribution de cougnous par l’administration communale le samedi et dimanche. Les artisans et producteurs de produits de bouche seront présents.

Le Village du Père Noël d’Ham-sur-Heure aura lui lieu le week-end suivant. Les 17 et 18 décembre au Château communal. En intérieur, des artisans et créateurs vendront leurs produits pour les fêtes. À l’extérieur, des stands de produits gustatifs régaleront les plus gourmands. Des animations amuseront les enfants, sans parler des spectacles et concerts.

Noël en Sambre animera Thuin pendant trois jours les 16, 17 et 18 novembre. Sur la place du Chapitre, des concerts mais aussi des DJ s’occuperont de l’ambiance musicale. Un spectacle de feu aura également lieu. Des animations pour les enfants dont aussi prévues.