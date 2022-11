D3B ACFF: La Calamine a laissé passer sa chance lors de la réception de Huy

La Calamine 1

Huy 3

Les buts : 12e Bultot (1-0), 21e Muaremi (1-1), 56e/pen. Muaremi (1-2), 64e Loyaerts (1-3). La Calamine : Joiris 6, Volont 5, Hungs 6 (53e Smits), Gerrekens 5, Hubert 6 (83e Lazzari), Mauclet 7, Aritz 6, Remacle 6, Bennane 7, Bultot 7, Lufuankenda 6 (73e Legenvre). Huy : Marly 7, Loyaerts 7, Eeke 6, Mibenge 6, Czagiel 6, Kabombo 6, Morana 6 (65e Nzoigba), De Castris 6, Frantim 7, Picchietti 7 (61e Obaker), Muaremi 7 (83e Charef). Cartes jaunes : Frantim, Bennane, Mauclet, Remacle, Gerrekens, Di Gregorio, Joiris, Hungs. Arbitre : M. Ismaili.

Lorsqu’à l’approche du quart d’heure, Bultot prolongeait un centre délivré par Hubert venu du flanc gauche, on pensait La Calamine lancée vers un succès confortable (1-0). Jusqu’à cet instant, en effet, les Frontaliers s’étaient montrés inspirés et avaient pris la majorité des échanges à leur compte.

Hélas pour eux, ils allaient relancer les Hutois en leur offrant le but égalisateur sur une perte de balle de Volont suivie d’un mauvais renvoi de leur défense centrale, ce dont profitait Muaremi pour placer un ballon hors de portée de l’infortuné Joiris (1-1).

« Nous avons mené le jeu de bout en bout... »

Et la rencontre sombrait ensuite dans la morosité. « Notre équipe n’était pas bien en place durant les dix premières minutes avant de se reprendre jusqu’à la pause », expliquait le coach mosan Emmanuel Papalino. Pour sa part, Alex Digregorio, le mentor calaminois, regrettait le manque de réalisme de ses élèves. « Nous avons mené le jeu de bout en bout de cette partie sans toutefois parvenir à concrétiser les nombreuses occasions que nous nous sommes ménagées ».

Après la pause, les Verts revenaient avec les meilleures intentions et les occasions se multipliaient devant la cage visiteuse, mais sans parvenir à traduire leur supériorité au marquoir. Bennane, à la 49e, expédiait un tir qui était renvoyé par la barre transversale. Et, deux minutes plus tard, sur un assist de Lufuankenda, le cuir était dévié par un défenseur visiteur et touchait le montant du but défendu par Marly.

« Manqué d’humilité »

La chance de La Calamine était passée car, à la 56e, Loyaerts était arrêté fautivement par Lufuankenda dans le rectangle, et Muaremi se chargeait de la conversion du coup de réparation (1-2). Et le coup d’assommoir survenait à la 64e lorsque Loyaerts propulsait le cuir au fond des filets de Joiris et donnait à la rencontre son orientation définitive (1-3).

« Nous avons manqué d’humilité et avons relancé nous-mêmes notre adversaire dans la partie alors que nous avions tout en mains pour nous imposer », regrettait Alex Digregorio au terme d’une rencontre décevante dans son ensemble.

Penalty manqué par Remacle

Son homologue, quant à lui, ne se plaignait pas de la générosité calaminoise : « Nous avons été malmenés plus souvent qu’à notre tour, mais la réussite était de notre côté et nous avons su être concrets. Durant leurs temps forts, les Calaminois ont été incapables d’inscrire des buts alors que nous avons su faire évoluer le marquoir dans nos temps faibles. »

Signalons encore le penalty manqué de Remacle à la 84e qui, s’il avait été converti, aurait pu rendre à la fin de rencontre un peu de piment. Notons enfin, pour conclure, la sortie prématurée de Bastien Hungs qui s’est occasionné une grosse entorse à la cheville droite.

