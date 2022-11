Pour les écologistes bruxelllois, la Coupe du Monde sera locale, éthique et solidaire

Vous aimez le sport? Les écologistes aussi! C'est la raison pour laquelle, en parallèle de la Coupe du Monde au Qatar, le groupe Ecolo invite les Bruxellois à une série d'événements ancrés dans les valeurs du sport (esprit d'équipe, passion, convivialité, tolérance, respect et solidarité). Sur le groupe Facebook créé à cette occasion il y a quelques semaines, les internautes ont pu proposer des idées et événements à ajouter au calendrier de cette Coupe du Monde Alternative. Parmi ceux-ci, notons déjà un match amical qui opposera le 23/11 élus écologistes et acteurs culturels, sportifs et associatifs. Mais également une conférence le 30/11 intitulée « Qatar 2022 et après? » avec Nadia Cornejo (CNCD 11.11.11), François Graas (Amnesty International), Olivier Bailly (journaliste Médor), Renaud Duchêne (juriste sportif) et Thomas Naessens.

« Pour le groupe Ecolo bruxellois, une compétition sportive respectueuse de notre planète et des droits humains est possible. C'est pour cette raison que, en parallèle de la Coupe du Monde au Qatar qui va à l'encontre des valeurs écologistes, nous souhaitons mettre en avant des compétitions et événements locaux qui s'inscrivent dans ce que doit générer toute compétition sportive : de la convivialité, de la passion et de la tolérance. Et ainsi proposer aux citoyens et acteurs locaux de faire du sport, de se rassembler et de se détendre, près de chez eux dans un cadre positif et respectueux des droits fondamentaux. Bruxelles regorge d'événements sportifs, culturels et festifs, profitons-en! », explique le député Thomas Naessens.