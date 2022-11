P1 - Ixelles et Saint-Michel dos à dos

Ixelles 0 Saint-Michel 0 Ixelles : Deboschère, El Makhokhi (78e Mournin), Can (82e Medjo Mvondo), Van Bael (62e Niyibaho), Van De Walle, Godts, Varela Cortes, Emponza, Baquet, Le Prado. Saint-Michel : T. Leclercq, Sy, Boujardon, M. Leclercq, Da Encarnacao, Poto Mees (79e Ngoy), Keyaerts, Machi, Bassir (85e Nitaho), Kawaya Kinghi Mwana-Mufula, Becker (62e Loncour). Cartes jaunes : Sy, Becker, Keyaerts, Van Bael, Can, Le Prado. Arbitre : M. Jacqmin.

L’expression de match à 6 points prenait tout son sens dans le duel entre Ixelles et Saint-Michel. Les deux formations sont coincées dans le bas du classement avec un bilan très semblable de 12 points chacune avant leur confrontation. L’envie de décoller et lâcher son adversaire était donc grande des deux côtés mais, hélas, personne n’a su prendre l’ascendant sur l’autre de manière décisive.

Ixelles a dominé la première mi-temps « et on aurait dû mener 2-0 à la pause », raconte Didier Wittebolle, le T1 ixellois, mais c’est Saint-Michel qui a dominé les débats en seconde période. « Dans les 20 dernières minutes, Saint-Michel peut être déçu car mon gardien sort 3 ou 4 gros ballons en face-à-face », soufflait-il encore de manière satisfaite.

À Saint-Michel, c’était la déception qui dominait. « 1 point, c’est bien mais on est frustré. On perd 2 points ce samedi. Mais dans le foot, il faut être efficace », notait Dawid Idrissi. L’entraîneur des visiteurs reconnaissait qu’Ixelles avait été meilleur en première période. « On a eu du mal à passer leur bon bloc défensif. »

« Sur l’ensemble du match, je pense que Saint-Michel méritait vraiment la victoire », terminait de manière très fair-play Didier Wittebolle. « Oui, on a joué le nul à domicile parce qu’en fin de match j’ai prié qu’on garde ce point. On espérait mieux au départ mais après analyse, on peut être heureux. »

Et finalement, ce résultat n’arrange personne au classement puisque tant Ixelles que Saint-Michel font du surplace et reste dans ce groupe d’équipe calé dans le bas du classement.