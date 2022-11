Les plus grandes fans des Diables sont aussi des businesswomen: découvrez leurs talents!

Michele, Rafaella, Katrin, Jozephien, Marie… Si peu d’entre elles feront le déplacement au Qatar pour encourager physiquement leur homme, toutes seront dans leur ombre pour les soutenir dans ce nouveau défi qui les attend face au Canada.

Et l’image de la femme de footballeur a bien changé ces dernières années. Plus question de rester dans l’ombre de leur homme, à s’occuper des enfants et à gérer les déménagements de ville en ville et de pays en pays durant sa carrière. Aujourd’hui, les wags de nos Diables sont de plus en plus souvent de vraies businesswomen qui gèrent leur vie d’épouse, de maman et de working girl de main de maître.