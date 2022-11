Photographe, DJ, mannequin, manager... Les plus grandes fans des Diables sont aussi des businesswomen (photos)

Michele, Rafaella, Katrin, Jozephien, Marie… Si peu d’entre elles feront le déplacement au Qatar pour encourager physiquement leur homme, toutes seront dans leur ombre pour les soutenir dans ce nouveau défi qui les attend face au Canada.

Et l’image de la femme de footballeur a bien changé ces dernières années. Plus question de rester dans l’ombre de leur homme, à s’occuper des enfants et à gérer les déménagements de ville en ville et de pays en pays durant sa carrière. Aujourd’hui, les wags de nos Diables sont de plus en plus souvent de vraies businesswomen qui gèrent leur vie d’épouse, de maman et de working girl de main de maître.

Prenons Rafaella, la femme d’Axel Witsel. Vivant entre Liège et Madrid, elle a développé son studio photos en région liégeoise après avoir suivi des formations dans le domaine de la photo, et de l’esthétique. « Rafaella Szabo Photographie » a très vite cartonné auprès des futures mamans et jeunes parents pour immortaliser les plus beaux moments de la grossesse et des premières semaines de leurs enfants. Au point de s’entourer pour répondre à toutes les demandes. Elle se lance aussi des défis, comme celui de participer au rallye des Gzelles dans le désert marocain. Ce qui ne l’empêche pas de s’occuper de leurs deux filles et de leur petit garçon, Maï-Li, Evy et Aydii, et de venir soutenir son homme dès que possible.

Katrin Kerkofs, la femme de Dries Mertens, multiplie aussi les casquettes. Maman de Ciro Romeo depuis mars dernier, elle était tout de même derrière les platines en tant que DJ cet été à Tommorowland. Présentatrice TV en Flandre et désormais installée à Istanbul avec son chéri qui évolue sous le maillot du club de Galatasaray, elle est aussi CEO de Quoregym, une salle de sport basée près de Louvain dans laquelle on propose des suivis personnalisés et des coachings privés de remise en forme.

Michele Lacroix, alias Madame Kevin De Bruyne n’est pas en reste non plus. À la maison à Manchester, elle n’a pas de quoi s’ennuyer avec ses trois enfants, Mason Milian, Rome et Sury. Et pourtant, celle qui fêtera ses 29 ans le 8 décembre prochain vient de se lancer avec des amies dans la production de podcasts vidéos sur les réseaux sociaux. Des épisodes vidéos à voir sur Youtube, TikTok, ou Instagram, où la belle Michele et ses amies reçoivent en interview une personnalité flamande féminine pour parler de sujets girly. Parmi ses amies justement, il y a notamment Isabel, la nouvelle chérie de l’ex-Diable rouge et coach de Mechelen Steven Defour.

Deborah, l’épouse de Thomas Meunier, a aussi misé sur les réseaux sociaux avec quelques collaborations et codes promo, pour des boîtes de bricolages pour enfants notamment. Mais on voit aussi que c’est une maman très attentionnée, et épatée par les résultats de ses enfants qui suivent leur scolarité à Dortmund et en allemand.

Mishel Gerzig, la fiancée de Thibaut Courtois, est quant à elle partie en Israël se ressourcer depuis le départ de son gardien chéri pour le Qatar. La top model a continué à enchaîner les très beaux contrats avec des marques et des magazines pour des shootings depuis sa rencontre avec le Diable. Pas question de mettre sa carrière au frigo, au contraire : elle fait aussi la promo de parfums créés en Israël sur son compte Instagram, auprès de ses 642.000 fans. Une vraie influenceuse !

Il y a les femmes de Diables qui ont aussi leur propre carrière, études ou projet entre parenthèses pour suivre leur homme à l’étranger. Madame Eden Hazard, Natacha Van Honacker, ou de Jozefien Van de Velde, qui a suivi Charles De Ketelaere à Milan. Anna Steegen, la petite amie de Leander Dendoncker à Aston Villa, était manager dans l’interim en Flandre. L’épouse de Thorgan Hazard, Marie Kindermans, plutôt discrète sur leur vie à Dortmund, s’est prise de passion pour la danse et poste régulièrement des vidéos de ses performances.

Et puis, il y a les Diables qui cultivent précieusement leur vie privée, au point qu’on ignore même s’ils sont ou pas en couple, comme Arthur Theate ou Jeremy Doku.